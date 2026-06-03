Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dall’8 al 12 giugno promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo la “guerra” ineriore di Rosa. La donna apparirà ancora molto combattuta tra Damiano e Pino. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali? Trame settimanali Un Posto al sole: Rosa è davvero pronta a lasciar andare Pino? Rosa sta per ricevere da Pino una notizia che la sconvolgerà profondamente. Nel frattempo, il difficile confronto con Damiano potrebbe risolversi o peggiorare ancora. Renda e Rosa sembrano... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Un posto al sole, anticipazioni dall’8 al 12 giugno: Rosa combattuta tra Damiano e Pino

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Un posto al sole, Anticipazioni Dal 26 Al 30 gennaio 2026: Damiano perde Rosa!

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UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 25 AL 29 MAGGIO x.com

Per favore aiutami a trovare un stivale da combattimento tutto rosa, sono sopraffatto e non ho idea di cosa fare reddit

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