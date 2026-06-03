Sabato 13 giugno, dalle 17 alle 19, si svolgerà un workshop pratico presso il Center Without Centre dedicato alla fermentazione naturale. L’evento invita a dedicare del tempo alla condivisione, al relax e all’autoproduzione, con un focus sull’apprendimento delle tecniche di fermentazione. Durante l’iniziativa, i partecipanti potranno sperimentare direttamente le pratiche per creare fermentati e approfondire le metodologie tradizionali legate a questa attività. L’accesso è aperto a chiunque voglia scoprire o approfondire questa antica pratica.

Un Pomeriggio con i Fermentati: Condivisione, Relax e Autoproduzione. Hai voglia di rallentare il ritmo, dedicarti del tempo e imparare l'antica arte della fermentazione naturale Sabato 13 Giugno, dalle 17 alle 19, le porte del Center Without Centre si aprono per un workshop pratico ed. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Verdure fermentate

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