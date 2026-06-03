Un pieno di interventi per i vigili del fuoco durante la Festa della Repubblica | cos' è successo
Durante la Festa della Repubblica, i vigili del fuoco di Riva del Garda sono intervenuti in diverse emergenze. La giornata di martedì 2 giugno ha visto numerosi interventi, senza pause o riposi per il corpo di soccorso. Le operazioni hanno riguardato situazioni di vario tipo, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. La presenza dei vigili del fuoco si è mantenuta attiva per tutta la giornata, senza interruzioni.
Si può dire tutto, ma certamente non che la giornata di ieri, martedì 2 giugno ovvero la Festa della Repubblica, sia stata una giornata di riposo per i vigili del fuoco di Riva del Garda. Ma che cos’è successo, esattamente?Prima di tutto c’è stato uno smottamento sulla Ponale, complice il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Il fumo e le fiamme, intervento dei vigili del fuoco per un incendio
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