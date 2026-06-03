un nuovo spazio per i malati di parkinson

Notizia in breve

È stato inaugurato un nuovo spazio dedicato ai malati di Parkinson nel centro polifunzionale L’Abbraccio di via Cesare Maltoni a Ozzano dell’Emilia. La struttura offre servizi specifici per le persone affette dalla malattia, con ambienti attrezzati e personale specializzato. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e operatori sanitari. L’obiettivo è fornire un punto di riferimento per l’assistenza e il supporto ai pazienti e alle loro famiglie.