Un nuovo spazio per i malati di Parkinson
È stato inaugurato un nuovo spazio dedicato ai malati di Parkinson nel centro polifunzionale L’Abbraccio di via Cesare Maltoni a Ozzano dell’Emilia. La struttura offre servizi specifici per le persone affette dalla malattia, con ambienti attrezzati e personale specializzato. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e operatori sanitari. L’obiettivo è fornire un punto di riferimento per l’assistenza e il supporto ai pazienti e alle loro famiglie.
Nel centro polifunzionale l’Abbraccio di via Cesare Maltoni a Ozzano dell’Emilia è stato inaugurato ‘Insieme’, il nuovo spazio dedicato alle persone con malattia di Parkinson, alle loro famiglie e caregiver: un presidio di ascolto e sostegno che rappresenta un passo significativo nel percorso di attenzione alle fragilità del territorio. Un progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Ozzano e Iniziativa Parkinsoniani ODV Bologna, con l’intento di costruire un punto di riferimento stabile per chi convive con il Parkinson, una patologia neurodegenerativa che incide profondamente sulla qualità della vita e che richiede continuità, orientamento e una rete di supporto competente e vicina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
EMI, mémoire de l'eau, hommes sans cerveau : « Tout est vibration » – Dr Laurent Schwartz
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