Giornata mondiale del Parkinson Palazzo Madama in blu a sostegno dei malati

In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson, il Palazzo Madama si illumina di blu per sostenere i malati di questa malattia. Anche quest’anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Senato della Repubblica partecipano alle iniziative di sensibilizzazione. La giornata è dedicata a evidenziare l’importanza di aumentare la consapevolezza pubblica e di promuovere l’attenzione verso chi vive con questa condizione.

Anche quest’anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Senato della Repubblica aderiscono alle campagne di sensibilizzazione per la “Giornata Mondiale del Parkinson“. Le facciate dei due palazzi romani saranno illuminate di blu dalle 20 di sabato 11 aprile. Palazzo Chigi tornerà alla sua solita veste a mezzanotte, mentre Palazzo Madama lo farà all’una di domenica 12 aprile. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornata mondiale del Parkinson, Palazzo Madama in blu a sostegno dei malati Giornata mondiale del Parkinson, il video della facciata di Palazzo Madama colorata di bluDalle 20 di sabato 11 aprile fino all’una di domenica 12 aprile 2026 Palazzo Madama si colora di blu. Palazzo Campanella per la giornata mondiale sull’autismo torna a illuminarsi di bluUn'iniziativa rilanciata dal presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e dal garante dei diritti delle persone con...