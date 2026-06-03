Un nuovo inizio come finisce su Canale 5? Tutto sul finale della serie tv con Megan Montaner

Un nuovo inizio è la nuova serie tv di Canale 5. La seconda puntata trasmessa il 2 giugno ha registrato 2 milioni di telespettatori grazie all'interpretazione magistrale di Megan Montaner, attrice spagnola conosciuta in Italia per aver dato il ruolo di Pepa Balmes ne Il Segreto. In queste ore, il pubblico si sta chiedendo come finirà la storia di Maria e Manuel, la coppia costretta a sposarsi per volere di Ramon. Le anticipazioni delle ultime puntate di Un nuovo inizio rivelano che Manuel perderà la vita in un drammatico incidente provocato dal sabotaggio dei freni della sua moto. Il giovane, nel frattempo, aveva capito i suoi errori e sviluppato un rapporto sincero con la moglie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Megan Montaner torna su Canale 5 con “Un Nuovo Inizio”Megan Montaner sarà protagonista di una nuova serie trasmessa in prima serata su Canale 5, intitolata “Un Nuovo Inizio”.

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#unnuovoinizio martedì scorso non l'ho vista,la sto recuperando ora ed boomm come trama e sempre grande Megan montaner x.com

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Un nuovo inizio: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 2 giugnoUn nuovo inizio: anticipazioni, trama, cast e streaming della serie tv in onda stasera, 2 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 ... tpi.it