Megan Montaner torna su Canale 5 con Un Nuovo Inizio

Megan Montaner sarà protagonista di una nuova serie trasmessa in prima serata su Canale 5, intitolata “Un Nuovo Inizio”. La serie debutta martedì 26 maggio 2026 e vede l’attrice tornare a interpretare un ruolo centrale in questa emittente. La produzione è stata annunciata in anticipo e la data di messa in onda è stata comunicata ufficialmente. La serie rappresenta il ritorno di Montaner sulla rete dopo precedenti apparizioni in programmi e produzioni televisive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Megan Montaner è pronta a tornare protagonista della prima serata di Canale 5 con la nuova serie Un Nuovo Inizio, attesa dal pubblico a partire da martedì 26 maggio 2026. L’attrice, indimenticata interprete de Il Segreto, torna così sul piccolo schermo italiano con un ruolo intenso e ricco di sfumature. Al centro della storia c’è Maria Rodríguez, personaggio già noto al pubblico internazionale grazie alla serie spagnola Entre Tierras, di cui Un Nuovo Inizio rappresenta l’adattamento per il pubblico italiano. La storia di Maria Rodríguez tra sacrificio e destino. La narrazione è ambientata nella Spagna degli anni ’60 e racconta la vita di Maria Rodríguez, una giovane donna costretta a prendere una decisione difficile per garantire un futuro più stabile alla propria famiglia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Megan Montaner torna su Canale 5 con “Un Nuovo Inizio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Un Nuovo Inizio con Megan Montaner da martedì su Canale 5 #UnNuovoInizio con Megan Montaner da martedì su Canale 5 Il remake italiano de La Sposa, già disponibile su Netflix, arriva in prima serata su Canale 5 x.com Un nuovo inizio è la nuova serie con Megan Montaner su Canale 5Canale 5 inizia la stagione estiva in grande stile con il debutto di Un nuovo inizio con protagonista Megan Montaner, indimenticabile volto di Pepa nella soap spagnola Il Segreto. La nuova fiction ... sorrisi.com Un Nuovo Inizio con Megan Montaner da martedì su Canale 5Megan Montaner è pronta ad Un Nuovo Inizio su Canale 5. L’indimenticata protagonista de Il Segreto torna infatti, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, a partire da martedì 26 maggio 2026 ... davidemaggio.it