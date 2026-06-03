Un faccia a faccia di tre ore cosa succede nel centrodestra | proprio in questi minuti

Da thesocialpost.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Ministero della Giustizia si sta svolgendo in queste ore un incontro di tre ore tra i rappresentanti del centrodestra. La riunione si concentra sui principali dossier relativi alle riforme del sistema giudiziario e alle questioni legislative aperte. Non sono stati diffusi dettagli specifici sui contenuti discussi o sui risultati del vertice. La discussione si svolge in un contesto di confronto tra i membri della maggioranza politica.

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Si è svolto oggi al Ministero della Giustizia un lungo vertice di maggioranza dedicato ai principali dossier aperti in materia di riforme giudiziarie. L’incontro, convocato su impulso di Forza Italia, si è tenuto nella sede di via Arenula e ha riunito i principali esponenti del centrodestra impegnati sui temi della giustizia. La riunione è stata caratterizzata da un confronto approfondito durato quasi tre ore. Al tavolo erano presenti il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il viceministro Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario Alberto Balboni e i rappresentanti dei gruppi parlamentari della coalizione di governo, chiamati a fare il punto sull’agenda delle riforme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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