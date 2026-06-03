Un coltello nascosto e autisti ubriachi Controlli a tappeto al ponte del 2 giugno

Notizia in breve

Durante i controlli sul territorio dell’Alta Val Pusteria durante il ponte del 2 giugno, i Carabinieri hanno sequestrato un coltello nascosto e fermato autisti sotto l’effetto di alcol. Sono stati eseguiti numerosi posti di blocco con verifiche su veicoli e documenti. Sono state denunciate alcune persone per guida in stato di ebbrezza e trovate armi bianche non regolarmente detenute. Nessun incidente è stato segnalato.