Un amore oltre i riflettori | il grande passo di Ralf Schumacher

Ralf Schumacher ha annunciato il suo matrimonio con la compagna, con cui convive da diversi anni. La coppia ha deciso di sposarsi in modo privato, lontano dai riflettori. L’atleta, noto per le sue vittorie in Formula 1, ha scelto di condividere questa notizia attraverso i social. La cerimonia si è svolta in un luogo appartato, con pochi invitati. Nessun dettaglio sull’evento è stato reso pubblico.

Dopo una vita passata ad alta velocità sui circuiti più importanti del mondo, il celebre campione compie il passo più dolce ed emozionante della sua vita Ralf Schumacher e Étienne Bousquet Cassagne hanno detto sì, trasformando una storia vissuta per anni lontano dai riflettori in una delle notizie più commentate del momento. L’ex pilota di Formula 1, fratello minore della leggenda Michael Schumacher, ha sposato il compagno a Saint Tropez con una cerimonia civile elegante e riservata, celebrata nel municipio della celebre località della Costa Azzurra prima di lasciare spazio ai festeggiamenti affacciati sul mare. Un passaggio importante nella... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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