Umbria nuova gara TPL | Confartigianato accoglie il rilancio
È stata avviata una nuova gara per il trasporto pubblico locale in Umbria. Confartigianato ha espresso favore per il rilancio del procedimento. Restano aperte alcune domande riguardo ai parametri economici che influenzeranno le imprese artigiane e ai criteri di premialità che potrebbero favorire la sopravvivenza dei piccoli gestori. La gara mira a riformare le modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico nella regione.
Come cambieranno i parametri economici per le imprese artigiane umbre?. Quali criteri di premialità garantiranno la sopravvivenza dei piccoli gestori?. Perché la suddivisione in quattro lotti territoriali è fondamentale?. Quanto influirà il nuovo piano sui servizi turistici dal 2027?.? In Breve Nuovo gestore operativo entro il 2028 per garantire continuità del servizio. Servizio suddiviso in quattro lotti territoriali per tutelare le imprese locali. Parametri economici attuali basati su standard obsoleti del 2011. Nuova programmazione per servizi turistici ed estivi già dal 2027. Confartigianato accoglie il rilancio della gara per il trasporto pubblico in Umbria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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