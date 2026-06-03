Umbria nuova gara TPL | Confartigianato accoglie il rilancio

Notizia in breve

È stata avviata una nuova gara per il trasporto pubblico locale in Umbria. Confartigianato ha espresso favore per il rilancio del procedimento. Restano aperte alcune domande riguardo ai parametri economici che influenzeranno le imprese artigiane e ai criteri di premialità che potrebbero favorire la sopravvivenza dei piccoli gestori. La gara mira a riformare le modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico nella regione.