Nuova gara per il Tpl bene per il riequilibrio dei costi | operiamo con parametri fermi al 2011
L’assessore regionale ai trasporti ha annunciato il rilancio dell’iter per una nuova gara a procedura aperta del trasporto pubblico locale. La decisione mira a riequilibrare i costi, operando con parametri fissati al 2011. Confartigianato Umbria ha accolto positivamente questa scelta, sottolineando l’importanza di aggiornare le modalità di gara per migliorare la gestione del servizio. La procedura rappresenta un passo avanti nel settore del trasporto pubblico locale.
Confartigianato Umbria “accoglie con favore la decisione dell’assessore regionale ai trasporti, Francesco De Rebotti, di rilanciare l’iter per una nuova gara a procedura aperta del trasporto pubblico locale”.Per le piccole imprese e gli artigiani del settore, questa ripartenza “rappresenta una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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