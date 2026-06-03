Ue per l’Italia resta aperta la procedura per deficit eccessivo

L'Unione Europea ha mantenuto aperta la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia. Tuttavia, il governo italiano ha adottato misure ritenute efficaci per correggere il disavanzo. La decisione non implica una chiusura immediata della procedura, che rimane in corso. La Commissione europea valuta periodicamente i progressi compiuti dai Paesi membri in relazione alle regole di bilancio.

La procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell’Italia resta aperta ma il Paese ha attuato “misure efficaci” per correggerlo. E’ quanto emerge nel pacchetto del semestre europeo di primavera 2026 della Commissione europea. Sulla base della valutazione della Commissione relativa alle misure efficaci del 3 giugno 2026, la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell’Italia è sospesa. Il Consiglio ha raccomandato i seguenti tassi di crescita massimi della spesa netta: 1,3% nel 2025, 1,6% nel 2026, 1,9% nel 2027, 1,7% nel 2028 e 1,5% nel 2029, che corrispondono ai tassi di crescita cumulativi massimi calcolati con riferimento all’anno base 2023 pari a -0,7% nel 2025, 0,9% nel 2026, 2,8% nel 2027, 4,6% nel 2028 e 6,2% nel 2029. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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