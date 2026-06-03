Tutto pronto per il Country Festival | la Valsassina diventa un' indomita frontiera del West

Notizia in breve

L’11ª edizione del Valsassina Country Festival si svolge a Barzio, sotto le Grigne. L’evento, organizzato dall’associazione 700 MT Soprailcielo, trasforma il paese in un’area dedicata al tema del West. La manifestazione si svolge lungo i sentieri dei pascoli e le vie dei pionieri, offrendo spettacoli e attività legate alla cultura country e western. La festa si tiene nel fine settimana e coinvolge diverse aree della località.