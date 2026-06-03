Tutto pronto per il Country Festival | la Valsassina diventa un' indomita frontiera del West
L’11ª edizione del Valsassina Country Festival si svolge a Barzio, sotto le Grigne. L’evento, organizzato dall’associazione 700 MT Soprailcielo, trasforma il paese in un’area dedicata al tema del West. La manifestazione si svolge lungo i sentieri dei pascoli e le vie dei pionieri, offrendo spettacoli e attività legate alla cultura country e western. La festa si tiene nel fine settimana e coinvolge diverse aree della località.
C’è una terra dove il sentiero dei pascoli incrocia la via dei pionieri. All’ombra delle Grigne, l’undicesima edizione del Valsassina Country Festival, organizzato dall’associazione 700 MT Soprailcielo, trasforma Barzio in un’indomita frontiera. È qui che il silenzio delle praterie americane. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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