tutte le balle dette e scritte sulla grazia a nicole minetti

La procura generale di Milano ha dichiarato che gli scoop sulla grazia concessa a Nicole Minetti erano falsi. La procura ha confermato di aver inviato un parere positivo al Ministero, smentendo le notizie circolate in merito. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle motivazioni o sul procedimento, ma si è chiarito che le informazioni diffuse in precedenza non corrispondono alla realtà.

Gli scoop che hanno acceso i riflettori sulla grazia concessa a Nicole Minetti erano falsi. Questo quanto affermato quest’oggi dalla procura generale di Milano, confermando il parere positivo inviato al Ministero. Per settimane il caso è stato raccontato come una vicenda dai contorni oscuri, una narrazione fatta di presunte irregolarità nell'adozione di un bambino in Uruguay, misteriose sparizioni, morti sospette, cure mediche controverse e uno stile di vita incompatibile con il percorso che ha portato alla concessione della grazia. Ma, con il passare dei giorni, molti degli elementi messi sul tavolo dal Fatto Quotidiano e da altri quotidiani sono stati smentiti o ridimensionati dai documenti e dalle verifiche successive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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