Turisti brasiliani con l'auto in panne soccorsi da un operatore Asia Loro ringraziano | Napoli ha tante meraviglie

Notizia in breve

Due turisti brasiliani con l’auto in panne sono stati soccorsi da un operatore di un’azienda asiatica. I turisti hanno ringraziato l’operatore per l’intervento e hanno commentato che Napoli offre molte meraviglie. Successivamente, anche l’azienda asiatica ha espresso gratitudine per il comportamento del proprio dipendente.