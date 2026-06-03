Turisti brasiliani con l'auto in panne soccorsi da un operatore Asia Loro ringraziano | Napoli ha tante meraviglie
Due turisti brasiliani con l’auto in panne sono stati soccorsi da un operatore di un’azienda asiatica. I turisti hanno ringraziato l’operatore per l’intervento e hanno commentato che Napoli offre molte meraviglie. Successivamente, anche l’azienda asiatica ha espresso gratitudine per il comportamento del proprio dipendente.
Dopo i turisti, anche l'Asia ha voluto ringraziare il suo dipendente per l'altruismo e il senso civico dimostrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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