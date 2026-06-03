Il governo ha eliminato la ritenuta d’acconto sui servizi di biglietteria, secondo quanto comunicato da Confartigianato. La misura riguarda le agenzie di viaggio e i rivenditori di biglietti, che non dovranno più applicare questa trattenuta fiscale. La decisione è stata accolta positivamente dagli operatori del settore, che sperano in un miglioramento delle vendite e in una maggiore liquidità. Il settore turistico mantiene una fase di stabilità e fiducia, nonostante alcune tensioni sui mercati internazionali.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Il turismo sta vivendo una fase di sostanziale stabilità e fiducia, nonostante le preoccupazioni che nei mesi scorsi avevano interessato alcuni mercati internazionali. Le compagnie confermano l’assenza di criticità legate alla disponibilità di carburante e l’impegno diplomatico di queste settimane va nella direzione di garantire pace e stabilità. A livello istituzionale Confartigianato Turismo ha espresso anche apprezzamento per l’approvazione dell’emendamento al DL Fiscale, proposto dal Ministero del Turismo, che elimina l’obbligo di ritenuta d’acconto sulla biglietteria per le agenzie di viaggio. In questo contesto,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo, Confartigianato: “Bene l’esclusione della ritenuta d’acconto dai servizi di biglietteria”

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