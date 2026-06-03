Tunué porta in Italia i fumetti dei Cartoon Network Originals

La casa editrice Tunué, in partnership con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, annuncia l’arrivo in Italia dei fumetti ufficiali tratti da due delle serie animate più amate in onda sui canali televisivi Boing e Cartoon Network, grazie a un accordo che prevede la pubblicazione di diverse serie di culto della library dei CNO’s. Si inizierà il 23 giugno con i primi volumi delle serie Lo Straordinario Mondo di Gumball e le Superchicche, in autunno il compendium di Adventure Time. Con questa nuova acquisizione, entrano a far parte del catalogo Tunué nuove property super popolari e di successo mondiale, portando nelle librerie e nelle fumetterie italiane storie inedite, avventure esilaranti e tutto il fascino dei personaggi che hanno conquistato milioni di spettatori nel mondo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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