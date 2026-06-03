Tunué porta in Italia i fumetti dei Cartoon Network Originals

Da nerdpool.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tunué ha annunciato l’ingresso in Italia dei fumetti basati sui Cartoon Network Originals. La casa editrice collaborerà con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products per pubblicare le serie a fumetti. La pubblicazione riguarderà i titoli dei cartoni animati prodotti dal network, senza specificare le date di uscita o i titoli precisi. La collaborazione mira a portare in Italia i fumetti legati ai programmi originali trasmessi su Cartoon Network.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La  casa editrice Tunué,  in partnership con  Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, annuncia l’arrivo in Italia dei  fumetti ufficiali  tratti da due delle serie animate più amate in onda sui canali televisivi  Boing e Cartoon Network,  grazie a un accordo che prevede la pubblicazione di diverse serie di culto della library dei CNO’s. Si inizierà il  23 giugno  con i primi volumi delle serie Lo Straordinario Mondo di Gumball e le Superchicche, in autunno il compendium di Adventure Time.  Con questa nuova acquisizione, entrano a far parte del catalogo Tunué  nuove property super popolari e di successo mondiale,  portando nelle librerie e nelle fumetterie italiane storie inedite, avventure esilaranti e tutto il fascino dei personaggi che hanno conquistato milioni di spettatori nel mondo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

tunu233 porta in italia i fumetti dei cartoon network originals
© Nerdpool.it - Tunué porta in Italia i fumetti dei Cartoon Network Originals
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Kids Family Festival: Riccione nelle case di milioni di italiani grazie alla campagna su Cartoon NetworkDal 18 al 20 giugno, Riccione ospiterà la terza edizione del Kids Family Festival, un evento dedicato alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi.

Leggi anche: Gigaciao porta in Italia “Notti insonni: undici fumetti spaventosi di Adam Ellis”, classificato tra i best seller del New York Times

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web