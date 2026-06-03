Tumore alla prostata al Policlinico San Marco uno dei primi interventi in Bergamasca con la Tpla

Al Policlinico San Marco di Bergamo è stato eseguito con successo uno dei primi interventi di terapia focale con Tpla (Transperineal Laser Ablation) per il tumore alla prostata. L’intervento è stato praticato su un paziente di 44 anni con neoplasia localizzata. Si tratta di una delle prime applicazioni di questa tecnica in provincia di Bergamo.

Uno dei primi interventi in provincia di Bergamo di terapia focale con Tpla (Transperineal Laser Ablation) per il trattamento del tumore della prostata è stato eseguito con successo al Policlinico San Marco su un paziente di 44 anni affetto da una neoplasia localizzata. Si tratta di un’applicazione innovativa di una metodica mini-invasiva già utilizzata per l’ipertrofia prostatica benigna e oggi impiegata anche in casi selezionati di carcinoma prostatico a basso rischio. L’intervento si inserisce nel percorso della cosiddetta urologia di precisione, un approccio che punta a personalizzare le cure in base alle caratteristiche del paziente e della malattia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Tumore alla prostata: sintomi da non sottovalutare

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