L’ex presidente ha criticato duramente il premier israeliano, accusandolo di mettere a rischio le relazioni internazionali e di dover raggiungere un accordo con l’Iran. Ha detto che sta cercando di aiutarlo, ma che le sue scelte sono dannose e che sono responsabili del disprezzo verso Israele a livello globale. Nel frattempo, un senatore ha espresso ottimismo sui negoziati sul nucleare, sottolineando che il progresso potrebbe sbloccare i fondi internazionali.

Scricchiola seriamente l’asse tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Secondo Axios, lunedì, durante una telefonata, i due leader avrebbero avuto un litigio furibondo. «Sei completamente pazzo. Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando il culo. Ora tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per questo motivo», avrebbe detto il presidente americano al premier israeliano. Descritto letteralmente come «furioso», Trump, oltre ad accusare l’interlocutore di ingratitudine, gli avrebbe anche chiesto: «Che cazzo stai facendo?» In particolare, l’inquilino della Casa Bianca era irritato dagli attacchi militari dello Stato ebraico contro il Libano: attacchi che hanno messo a repentaglio il processo diplomatico in corso tra Washington e Teheran. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Trump striglia Bibi: «Pazzo, ti sto salvando il culo. È ora dell’intesa con l’Iran»

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