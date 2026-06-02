Trump | Bibi sei un pazzo Ti sto salvando il c La sfuriata contro Netanyahu per il Libano | Tutti odiano Israele per colpa tua

Lunedì scorso, secondo Axios, Donald Trump avrebbe chiamato Netanyahu e lo avrebbe accusato di essere un pazzo e ingrato, sostenendo di salvarlo. La conversazione si sarebbe concentrata sull’escalation in Libano, con Trump che avrebbe accusato Netanyahu di aver provocato l’odio di tutti verso Israele a causa delle sue decisioni. La telefonata sarebbe terminata con insulti e accuse reciproche, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Roma, 2 giugno 2026 – Pazzo, ingrato e odiato da tutti. Sarebbe questo il tenore della conversazione, come riportato da Axios, tenutasi lunedì scorso tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, al fine di stoppare l’escalation in Libano. Il tycoon, frustrato da un alleato tutt’altro che collaborativo e sempre più lesivo degli interessi non solo americani, non ha usato mezzi termini tacciando il premier israeliano di essere “un pazzo” e un ingrato: “Saresti in prigione senza di me, ti sto salvando il c..o. Tutti ti odiano e tutti odiano Israele”. Tel Aviv ovviamente smentisce, anche se alcune fonti vicine al primo ministro non negano la tensione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump è pazzo Ecco perché non si può dimostrare

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Trump: “Bibi, sei un pazzo”. Libano, sfuriata contro Netanyahu. “Tutti odiano Israele per colpa tua”Secondo quanto riporta Axios, lunedì scorso si sarebbe svolta una conversazione tra l’ex presidente e il primo ministro israeliano.

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Temi più discussi: La furia di Trump su Netanyahu: Sei un pazzo, che c***o fai? Adesso tutti odiano Israele, se non fosse per me saresti in galera; Axios, Trump intima a Netanyahu di fermarsi in Libano: Sei un pazzo, saresti in carcere senza di me; Escalation in Libano, la furia di Trump contro Netanyahu: Sei pazzo, ecco perché tutti odiano Israele; Il giorno in cui rinacque la patria (e la furia di Trump su Netanyahu).

Axios riferisce di una telefonata infuocata fra Donald Trump e Bibi Netanyahu. Il presidente USA avrebbe tuonato all’indirizzo del primo ministro israeliano: Sei completamente pazzo. Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando il x.com

Donald Trump definisce Benjamin Netanyahu 'f***ing crazy' in una furiosa telefonata reddit

Trump: Bibi, sei un pazzo. Libano, sfuriata contro Netanyahu. Tutti odiano Israele per colpa tuaLa telefonata di Donald per impedire un attacco su Beirut. Tel Aviv: alta tensione. Il presidente Usa prova a stringere sull’Iran: È l’ora di siglare un accordo ... msn.com

Trump contro Bibi, sei un pazzo, senza di me saresti in galeraNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch