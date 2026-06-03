Durante una telefonata, l’ex presidente ha detto a Netanyahu che senza il suo supporto sarebbe in prigione. Trump ha anche affermato che il sostegno di quest’ultimo gli avrebbe evitato problemi legali. Le sue parole sono state considerate dure e dirette. Non ci sono dettagli su come il supporto di Trump possa influenzare processi legali o esiti giudiziari. La conversazione si inserisce in un contesto di tensione politica tra i due.

Quali parole brutali ha usato Trump durante la telefonata con Netanyahu?. Come può il sostegno di Trump evitare la prigione a Netanyahu?. Perché Trump accusa il leader israeliano di aver perso il controllo?. Quali conseguenze avrà questo scontro sulla stabilità del Medio Oriente?.? In Breve Barak Ravid ricostruisce la telefonata brutale tra Trump e Netanyahu.. L'odio globale verso Israele e la leadership di Bibi è diffuso.. L'azione militare dell'IDF in Libano ha causato otto morti.. Il sostegno di Trump funge da scudo contro conseguenze giudiziarie.. Trump rivolge dure parole a Bibi: senza il mio sostegno saresti in prigione. Trump ha contattato telefonicamente Bibi con toni estremamente accesi, accusandolo di aver perso il controllo della situazione e affermando che l’odio globale verso lui e Israele è ormai diffuso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Trump a Netanyahu: “Senza il mio sostegno saresti in prigione

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Trump, Netanyahu accelerate URGENT meeting

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