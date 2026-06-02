Libano Trump a Netanyahu | Sei un pazzo senza di me saresti in prigione

Donald Trump avrebbe definito Netanyahu “un pazzo” e affermato che senza di lui sarebbe in prigione. La discussione tra i due leader sarebbe avvenuta in modo acceso, secondo quanto riportato da Axios. La conversazione si inserisce in un contesto di tensioni politiche tra le parti, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici delle dichiarazioni. Non sono state rese note altre informazioni relative all’episodio.

(Adnkronos) – Donald Trump furibondo con Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riferito da Axios, che cita fonti al corrente del colloquio, il presidente americano avrebbe riversato tutta la sua ira contro il premier israeliano per l'escalation militare in Libano, a causa della quale l'Iran ha minacciato di ritirarsi dai negoziati per la fine della guerra. "Sei. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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TRUMP contro NETANYAHU: Che c. fai, senza di me saresti in GALERA

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