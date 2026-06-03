Trovato morto così Scoperta choc in ospedale | medici e infermieri increduli e sconvolti polizia sul posto

Notizia in breve

Un paziente è stato trovato morto in un ospedale durante un ricovero che doveva essere normale. Medici e infermieri sono rimasti increduli e sconvolti dalla scoperta. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini. La vittima si trovava in un percorso assistenziale che avrebbe dovuto garantire cure e sicurezza, ma non è stato possibile salvargli la vita. La dinamica e le cause del decesso sono ancora da accertare.