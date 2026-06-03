Trofeo Città di Casagiove e Memorial Molfino | trionfa Donnarumma

Da casertanews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donnarumma ha vinto la finale del 53° Trofeo Città di Casagiove e del 35° Memorial Molfino. La manifestazione di cinofilia venatoria, organizzata dal Circolo comunale Enalcaccia di Casagiove con il supporto dell’Unione Nazionale Enalcaccia e il patrocinio, si è conclusa con successo. La competizione si è svolta in una giornata di eventi dedicati alla cinofilia, coinvolgendo appassionati e partecipanti provenienti da diverse zone.

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Si è conclusa con successo la finale del 53° Trofeo Città di Casagiove e del 35° Memorial “E. Molfino”, storica manifestazione di cinofilia venatoria promossa dal Circolo comunale Enalcaccia di Casagiove, in collaborazione con l’Unione Nazionale Enalcaccia – Pesca e Tiro, con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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