Trofeo Città di Casagiove e Memorial Molfino | trionfa Donnarumma

Donnarumma ha vinto la finale del 53° Trofeo Città di Casagiove e del 35° Memorial Molfino. La manifestazione di cinofilia venatoria, organizzata dal Circolo comunale Enalcaccia di Casagiove con il supporto dell’Unione Nazionale Enalcaccia e il patrocinio, si è conclusa con successo. La competizione si è svolta in una giornata di eventi dedicati alla cinofilia, coinvolgendo appassionati e partecipanti provenienti da diverse zone.

Si è conclusa con successo la finale del 53° Trofeo Città di Casagiove e del 35° Memorial “E. Molfino”, storica manifestazione di cinofilia venatoria promossa dal Circolo comunale Enalcaccia di Casagiove, in collaborazione con l’Unione Nazionale Enalcaccia – Pesca e Tiro, con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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