Treviso | madre accusa l’ULSS 2 di interferenze nel procedimento giudiziario sul figlio minore

Una madre ha presentato un’istanza all’ULSS 2 chiedendo chiarimenti dettagliati e documentati riguardo alle interferenze dell’ente nel procedimento giudiziario relativo al figlio minore. La donna sostiene di voler conoscere le motivazioni precise che hanno portato a presunte interferenze e ha richiesto risposte puntuali e specifiche. La richiesta si inserisce in un contesto in cui l’ULSS 2 è coinvolta in questioni legate a un procedimento giudiziario riguardante un minore.

Treviso: madre accusa l’ULSS 2 di promesse mancate, opacità e interferenze nel procedimento giudiziario sul figlio minore. COMUNICATO STAMPA – Mamma Laura, madre del piccolo “Luca” (nome di fantasia), rende noto di aver formalmente diffidato il Direttore Generale pro tempore dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, dott. Giancarlo Bizzarri, e la Direttrice Socio-Sanitaria pro tempore, dott.ssa Simona Sforzin, contestando condotte che definisce «gravemente scorrette, opache e lesive» dei diritti propri e del proprio figlio minore. Il 13 maggio 2026, con le telecamere Mediaset della trasmissione Fuori dal Coro pronte nuovamente ad intervenire presso la sede ULSS 2 di via S. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Treviso.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Famiglia nel bosco, Anm accusa il Ministero di "interferenze sui magistrati": chiesti chiarimenti al CsmL’Associazione Nazionale Magistrati ha espresso preoccupazione riguardo a presunti interventi da parte del Ministero della Giustizia su alcuni...

Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre | La coppia era già stata coinvolta in un procedimento penale per la morte di un altro figlioUn neonato è stato trovato tra rifiuti e droghe in un appartamento romano, dove è stato arrestato il compagno della madre.

Si parla di: Vieni a letto con me o non fai carriera, pena confermata all'imprenditore 68enne: 2 anni e 4 mesi di reclusione; Madre di due figli scompare. Fermato il marito con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere.

Treviso sotto choc dopo l'arresto della professoressa accusata di pedofilia insieme al compagnoBrusco risveglio per Treviso, e un liceo in particolare, alla notizia che da questa mattina in aula non si presenterà la professoressa 52 enne, arrestata venerdì e rinchiusa dallo scorso fine ... rainews.it