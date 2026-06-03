Il prossimo 12 giugno, Sami Trekking organizza un trekking all’Emissario di Nemi, un'opera ingegneristica romana poco nota. L’escursione permette di esplorare questa suggestiva struttura, considerata tra le più affascinanti dell’antica ingegneria. L’attività si svolge in un tratto di natura e storia, offrendo un’esperienza immersiva per gli appassionati di archeologia e trekking. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a scoprire un angolo nascosto del patrimonio romano.

Sami Trekking, il prossimo 12 giugno, propone un suggestivo trekking alla scoperta dell’Emissario di Nemi, una delle opere più affascinanti e meno conosciute dell’ingegneria romana.L’appuntamento è fissato per le 17 presso il Museo delle Navi Romane di Nemi, punto di partenza di un itinerario che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Emissario di Nemi -

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