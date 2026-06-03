Tre su tre per il Plebiscito finale nazionale cadette conquistata

Da padovaoggi.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Centro Sportivo Plebiscito ha ospitato il 1 e 2 giugno le semifinali nazionali cadette del Girone 2. Tre squadre si sono affrontate in questa fase, con tutte e tre che hanno ottenuto la vittoria. La finale nazionale cadette è stata così conquistata dal Plebiscito, che ha vinto tutte le partite del girone.

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Il Centro Sportivo Plebiscito ha ospitato lunedì 1 e martedì 2 giugno il Girone 2 delle semifinali nazionali cadette. Davanti al pubblico di casa, le biancorosse hanno centrato l'obiettivo della qualificazione, chiudendo il raggruppamento al primo posto grazie a tre vittorie in altrettante. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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