Durante la trasmissione, un commentatore ha criticato la parata del 2 giugno, definendola “puzza di ipocrisia” e “fasullume”. Ha aggiunto che la presenza di droni fa capire che l’Italia non ripudia più la guerra. La dichiarazione si è concentrata sulla percezione di falsità e ipocrisia nella celebrazione, senza entrare in dettagli ufficiali o analisi approfondite.

“A me questa parata del 2 giugno puzza, distante un miglio, di ipocrisia, di fasullume, di vuotaggini “. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che, interpellato da Lilli Gruber sul discorso tenuto ieri alla festa della Repubblica del presidente Mattarella e sul contesto internazionale segnato da riarmo e tensioni, sceglie la via della sincerità senza filtri. “Purtroppo come in ogni 2 giugno mi cogli al punto più basso del mio spirito patriottico – esordisce il giornalista – Io ho sentito dire che la nostra Costituzione ripudia la guerra mentre sfilavano droni, carri armati, missili, bombardieri e quindi o è vera una o è vera l’altra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “La parata del 2 giugno puzza di ipocrisia. Se sfilano droni, diciamo chiaramente che l’Italia non ripudia più la guerra”

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#ottoemezzo Marco Travaglio contro la parata del 2 giugno per la festa della Repubblica x.com

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