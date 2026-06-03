Un pensionato è morto dopo aver avuto un malore che ha causato la perdita di controllo del suo Fiat Fiorino, finito contro un muretto laterale. L’incidente si è verificato sulla strada statale 126, dove l’auto ha subito un impatto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause esatte del malore e dell’incidente.

Cosa ha causato la perdita di controllo del Fiat Fiorino?. Come è avvenuto l'impatto violento contro il muretto laterale?. Perché la magistratura ha autorizzato la restituzione immediata della salma?. Quali misure ha adottato Anas per ripristinare la viabilità?.? In Breve Incidente avvenuto al chilometro 34,800 della statale 126 vicino ai fanghi rossi.. Carabinieri di Gonnesa e Anas hanno gestito i rilievi e la pulizia stradale.. L'autorità giudiziaria ha autorizzato la restituzione immediata della salma ai familiari.. Il blocco della viabilità ha causato lunghi rallentamenti per i pendolari locali.. Un pensionato di 77 anni muore sulla statale 126 dopo un malore improvviso vicino ai fanghi rossi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla 126: pensionato muore dopo un malore e uno schianto

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