Tra spazio e tempo l’elogio della permanenza

In una società caratterizzata dalla dissoluzione, si dà maggiore importanza allo spazio rispetto al tempo. Si osserva che il movimento nello spazio prevale sui cambiamenti temporali, evidenziando un focus più forte sulla presenza fisica e sulla posizione piuttosto che sulla durata o sul passare del tempo. Questa tendenza riflette una priorità verso la permanenza e la stabilità spaziale, piuttosto che sulla fluidità temporale.

Roma, 3 giu – Nella società della dissoluzione lo spazio è più importante del tempo, il movimento nello spazio supera gli spostamento nel tempo. Muoversi caoticamente in diversi luoghi per breve tempo non permette la conoscenza approfondita della realtà vissuta, ma consente solo un’impressione fugace. Il culto del viaggio fine a se stesso. I paesaggi, le città, sono vissuti superficialmente, prediligendo la quantità dei luoghi guardati senza badare alla conoscenza di uno solo esplorato integralmente. La permanenza nello stesso luogo permette di notare i cambiamenti nel tempo, conoscere la storia, vederne l’evoluzione o la disgregazione delle tradizioni. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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