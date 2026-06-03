Torture e morti in mare a Scanner Live il reportage sul cimitero di migranti che l'Ue tenta di nascondere

Una nuova puntata di Scanner Live andrà in onda questa sera alle 21 su YouTube, su Fanpage.it. Il reportage, realizzato con materiale esclusivo, include riprese a Lampedusa e in volo sul Mediterraneo. Il focus è su morti e torture di migranti in mare, con riferimenti a un cimitero di migranti che, secondo quanto riportato, l'Unione Europea tenta di nascondere.

La nuova puntata di Scanner Live, questa sera alle 21 sul canale di Youtube di Fanpage.it, parte da un reportage esclusivo filmato a Lampedusa e in volo sul Mediterraneo. Valerio Nicolosi insieme agli ospiti - dalla regista e attrice Kasia Smutniak all'antropologa Giulia Paganelli - racconta respingimenti, torture e i veri responsabili politici delle morti in mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Migranti, le torture e i morti in mare che l'Europa vuole nascondere - Scanner Live

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