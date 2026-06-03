Torna Respiri in Festa

Da veronasera.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La terza edizione di “Respiri in Festa” si svolge di nuovo quest’anno, promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Veneto. La manifestazione mira a sensibilizzare il pubblico sulla fibrosi cistica, una malattia genetica che interessa le vie respiratorie. L’evento raccoglie fondi destinati alla ricerca e alle cure, coinvolgendo cittadini e volontari in attività e iniziative dedicate.

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Torna, per la sua terza edizione, “Respiri in festa”, la manifestazione promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Veneto (Lifc) finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi per la cura di una patologia genetica ed ereditaria complessa, che colpisce le vie respiratorie e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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