Torna Respiri in Festa

Notizia in breve

La terza edizione di “Respiri in Festa” si svolge di nuovo quest’anno, promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Veneto. La manifestazione mira a sensibilizzare il pubblico sulla fibrosi cistica, una malattia genetica che interessa le vie respiratorie. L’evento raccoglie fondi destinati alla ricerca e alle cure, coinvolgendo cittadini e volontari in attività e iniziative dedicate.