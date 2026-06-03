Texas | SpaceX lancia Terafab colosso da 55 miliardi di dollari

SpaceX ha annunciato la creazione di Terafab, un’azienda valutata 55 miliardi di dollari, dedicata alla produzione di microchip. La società mira a superare la produzione mondiale attuale, ma non sono state fornite dettagli sui metodi o le tecnologie che intendono adottare. Nel frattempo, la popolazione della Contea di Grimes ha espresso forti riserve riguardo al progetto, senza specificare le ragioni di tali preoccupazioni.

Come farà Terafab a superare la produzione mondiale di microchip?. Perché la cittadinanza della Contea di Grimes manifesta forti riserve?. Quali tecnologie specifiche alimenteranno i robot Optimus e i satelliti?. Quanto influirà questo investimento sulla prossima quotazione in borsa di SpaceX?.? In Breve Investimento totale stimato fino a 119 miliardi di dollari nel Texas rurale.. Joint venture tra SpaceX, Tesla e xAI per produzione silicio e robotica.. Collaborazione con Intel tramite processo 14A per garantire il reshoring tecnologico.. Obiettivo capacità produttiva di un terawatt di potenza computazionale all'anno.. Il colosso Terafab prende il via nel Texas: SpaceX approva un investimento da 55 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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