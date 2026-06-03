terribile schianto in italia motociclista a terra tutto bloccato chilometri di coda

Un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente in Italia, finendo a terra. La strada è stata chiusa temporaneamente, causando una lunga fila di veicoli incolonnati. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le operazioni di rimozione del mezzo e di assistenza sono ancora in corso. La viabilità rimane bloccata, con traffico congestionato su tutta la strada principale. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle condizioni del motociclista.

Il sole del tardo pomeriggio cominciava a calare, proiettando lunghe ombre sull’asfalto ancora caldo per l’intensa giornata estiva. Tra il flusso continuo dei veicoli, il rombo regolare di una moto si confondeva con il rumore di fondo del traffico dell’ora di punta, quel momento in cui migliaia di persone si mettono in viaggio per fare rientro a casa dopo il lavoro. In un attimo, la routine si è spezzata. Un impatto improvviso, il suono stridulo del metallo e della plastica che scivolano sulla carreggiata, e poi il silenzio surreale che precede l’arrivo dei primi soccorsi. I viaggiatori rimasti bloccati subito dietro hanno spento i motori, osservando da lontano le luci lampeggianti che convergevano rapidamente sul punto dell’impatto, mentre una lunga colonna di veicoli ferma cominciava a formarsi visibilmente a perdita d’occhio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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