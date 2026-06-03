Terremoto a Messina registrate tre scosse a breve distanza

Nella mattinata del 3 giugno, in provincia di Messina, si sono verificate tre scosse di terremoto ravvicinate. La prima, di magnitudo 3, si è verificata all’alba. Le altre due scosse sono state rilevate a breve distanza temporale e geografica dalla prima. Le scosse sono state avvertite in diverse zone della provincia, senza segnalazioni di danni immediati.

Nuovo terremoto registrato in provincia di Messina all'alba del 3 giugno. Una prima scossa di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 5:51 al largo delle isole Eolie, ad una profondità di 306 chilometri. Altre due scosse, entrambe di magnitudo 2.1, sono avvenute al largo dello stretto tra le 6.04 e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Terremoto: magnitudo 3.9 al largo Eolie. Scosse anche nello Stretto di MessinaTerremoto di magnitudo 3.9 al largo delle Eolie (Messina), alle 5.51 , a una profondità di 306 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv Roma. messina.gazzettadelsud.it

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