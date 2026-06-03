Terranuova via ai lavori nell' area d' ingresso del Palazzetto e in piazza Perina

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori di riqualificazione nell’area di ingresso del palazzetto dello sport a Terranuova Bracciolini. L’intervento, del valore di 170 mila euro, è finanziato interamente dal Comune. I lavori coinvolgono l’area di accesso al palazzetto e piazza Perina. L’intervento prevede interventi di miglioramento e sistemazione dell’area, senza modifiche strutturali evidenti. I lavori dureranno diversi mesi e sono stati avviati con l’obiettivo di migliorare la fruibilità dell’area.