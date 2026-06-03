Terranuova via ai lavori nell' area d' ingresso del Palazzetto e in piazza Perina
Sono iniziati i lavori di riqualificazione nell’area di ingresso del palazzetto dello sport a Terranuova Bracciolini. L’intervento, del valore di 170 mila euro, è finanziato interamente dal Comune. I lavori coinvolgono l’area di accesso al palazzetto e piazza Perina. L’intervento prevede interventi di miglioramento e sistemazione dell’area, senza modifiche strutturali evidenti. I lavori dureranno diversi mesi e sono stati avviati con l’obiettivo di migliorare la fruibilità dell’area.
Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area di ingresso del palazzetto dello sport di Terranuova Bracciolini, un intervento dal valore complessivo di 170 mila euro interamente finanziato con risorse comunali. Il cantiere, avviato nelle scorse settimane, consentirà di migliorare il decoro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Al via i lavori sulla centrale piazza Pernina
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