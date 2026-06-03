Tentazione Muharemovic per il Como | i lariani pronti ad iscriversi alla corsa per il difensore

Il Como sta valutando l'acquisto di Muharemovic, difensore del Sassuolo. La società è pronta a inserirsi nella trattativa, già segnalata come obiettivo di Juventus e Inter. La squadra lombarda sta monitorando la situazione e potrebbe fare un'offerta per il giocatore. Muharemovic, già nel mirino di grandi club, è attualmente sotto contratto con il Sassuolo. La trattativa potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

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