Tennis Juan Carlos Ferrero ammette | Allenerei Sinner ma Alcaraz è più forte

Juan Carlos Ferrero ha dichiarato di essere disposto ad allenare un giorno Jannik Sinner, ma ha aggiunto che Carlos Alcaraz è più forte. La decisione di Alcaraz di cambiare allenatore a metà dicembre dello scorso anno ha portato a un'evoluzione nel suo percorso. Ferrero, ex coach del tennista, ha parlato di questa scelta senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La relazione tra il giocatore e il suo precedente allenatore si è interrotta in quel periodo.

Era la metà di dicembre dello scorso anno e Carlos Alcaraz decideva di prendere un’altra strada rispetto al suo storico coach Juan Carlos Ferrero. Da quel momento in avanti lo spagnolo ha vinto l’Australian Open e si è poi dovuto fermare per un problema al polso che lo sta tuttora lasciando ai box. Il suo ex allenatore, invece, è in attesa di una nuova avventura. Molti lo stuzzicano su Jannik Sinner e secondo l’ex tennista iberico, non sarebbe più una utopia: “Qualche mese fa, avrei detto di no: la rottura con Carlos era fresca, non sarei stato pronto. Ma oggi che mi sento più forte, dico: perché no? Sinner ama lavorare duro ed è disposto a tutto per rimanere n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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JUAN CARLOS FERRERO ADMITS ITS HARD WATCHING CARLOS ALCARAZ AT AUSTRALIAN OPEN

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