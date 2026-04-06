Juan Carlos Ferrero | Differenza Sinner-Alcaraz-altri? Non così tanta Sorpreso dalla sconfitta di Jannik con Djokovic

Un ex giocatore di tennis ha commentato le differenze tra alcuni dei migliori atleti del circuito, sostenendo che non siano così evidenti. Ha anche espresso sorpresa per la sconfitta di un giovane tennista italiano contro un avversario serbo, commentando le sue impressioni in un’intervista pubblicata da un quotidiano sportivo. La discussione si è concentrata sui risultati recenti e sulla percezione delle performance di questi atleti nel panorama attuale.

In un’intervista agli spagnoli di Marca, Juan Carlos Ferrero ha messo in chiaro diversi aspetti della sua situazione legata a uno status che, ad oggi, non è di disoccupato. Al momento fuori dal tennis, l’ex campione Slam e numero 1 è attivo nel golf, con un ruolo nell’aspetto mentale all’interno del team di Angel Ayora, il corrente numero 3 iberico nel ranking mondiale e vicinissimo alla top 100. Ma si è anche esposto sulle prospettive nel tennis e sul dualismo Sinner-Alcaraz. Così è nata la collaborazione con Ayora: “ Mi ha chiamano il suo allenatore, Juan Ochoa. Si vedeva nel riflesso di quello che ho vissuto io con Carlos (Alcaraz, N.d.R.). 🔗 Leggi su Oasport.it

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Samu Lopez, coach di Alcaraz, apre al ritorno di Ferrero «Il rapporto con Juan Carlos Ferrero è buono. Non so cosa potrà succedere in futuro, però un suo ritorno nel team di Carlos Alcaraz non è affatto un’idea così assurda. È una possibilità che esiste: facebook

Infine, apertura sul possibile ritorno di Juan Carlos Ferrero: “Il rapporto è ottimo. Non so cosa succederà in futuro, ma non è un’ipotesi così improbabile. È un’opzione che esiste: ha lavorato con Carlos per anni e il loro legame resterà sempre”. #Alcaraz #Lop x.com