Temperature estreme stop al lavoro negli orari più caldi | l' ordinanza regionale vale anche per i rider
Un’ordinanza regionale firmata questa mattina dal presidente della Regione Emilia-Romagna vieta il lavoro all’aperto durante le ore più calde della giornata. La misura riguarda anche i rider, che non potranno svolgere attività all’aperto nelle fasce orarie di massimo calore. La disposizione si applica fino a nuove comunicazioni e mira a limitare l’esposizione alle alte temperature.
È stata firmata questa mattina dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, l'ordinanza ‘calore’ che ferma il lavoro all'aperto. Il provvedimento, approvato dalla giunta regionale con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno, interviene regolamentando l’attività dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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