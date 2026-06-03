Le tariffe del teleriscaldamento sono al centro di un acceso dibattito, con le autorità che dichiarano che la situazione rimane sotto stretta osservazione. Le discussioni riguardano i possibili aumenti dei costi per i cittadini e le modalità di regolamentazione. Le decisioni definitive non sono state ancora prese, mentre le parti coinvolte monitorano attentamente l’evoluzione della questione.

Continua a far discutere la situazione riguardante l’ adeguamento delle tariffe del teleriscaldamento. La questione è finita al centro di uno scontro politico, con il sindaco Graziano Pacini che, nella giornata di ieri, ha rassicurato tutta la popolazione che non ci saranno aumenti per i cittadini. A fare ulteriore chiarezza è stata direttamente Enel Green Power, in una nota. "In riferimento alle segnalazioni sull’adeguamento delle tariffe di teleriscaldamento, Enel Green Power – che per l’attività di produzione di energia elettrica versa tutti i contributi di concessione e produzione, come da normativa vigente – precisa che si tratta di un aggiornamento periodico dei prezzi di cessione del calore, previsto dal contratto che segue i costi di produzione, distribuzione e commercializzazione del comparto energetico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teleriscaldamento: "Situazione sempre sotto osservazione"

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