Teleriscaldamento | Situazione sempre sotto osservazione

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le tariffe del teleriscaldamento sono al centro di un acceso dibattito, con le autorità che dichiarano che la situazione rimane sotto stretta osservazione. Le discussioni riguardano i possibili aumenti dei costi per i cittadini e le modalità di regolamentazione. Le decisioni definitive non sono state ancora prese, mentre le parti coinvolte monitorano attentamente l’evoluzione della questione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Continua a far discutere la situazione riguardante l’ adeguamento delle tariffe del teleriscaldamento. La questione è finita al centro di uno scontro politico, con il sindaco Graziano Pacini che, nella giornata di ieri, ha rassicurato tutta la popolazione che non ci saranno aumenti per i cittadini. A fare ulteriore chiarezza è stata direttamente Enel Green Power, in una nota. "In riferimento alle segnalazioni sull’adeguamento delle tariffe di teleriscaldamento, Enel Green Power – che per l’attività di produzione di energia elettrica versa tutti i contributi di concessione e produzione, come da normativa vigente – precisa che si tratta di un aggiornamento periodico dei prezzi di cessione del calore, previsto dal contratto che segue i costi di produzione, distribuzione e commercializzazione del comparto energetico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

teleriscaldamento situazione sempre sotto osservazione
© Lanazione.it - Teleriscaldamento: "Situazione sempre sotto osservazione"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Trump sotto osservazione: caviglie gonfie e visita medica sospetta. Casa Bianca sotto pressioneRecenti notizie indicano che l’ex presidente si è sottoposto a una visita medica, durante la quale si sono notati caviglie gonfie.

Incendio Monte Faeta, Giani: "Situazione sempre più sotto controllo, fondamentale l'invaso antincendio"Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, coinvolgendo un'area di vegetazione.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web