Tecnologia e beach volley | l’innovazione raccontata da Giordano Agostini

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giordano Agostini è stato ospite di una puntata dedicata all’incontro tra tecnologia e beach volley. Durante l’evento, sono stati affrontati temi relativi alle innovazioni tecnologiche applicate a questo sport, senza dettagli su specifici dispositivi o sistemi. La discussione si è concentrata sull’uso di nuove tecnologie nel settore, senza ulteriori approfondimenti o analisi. La trasmissione ha evidenziato l’interesse verso le evoluzioni in ambito sportivo e tecnologico.

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Beach Zone Giordano Agostini ospite della puntata Il beach volley incontra l’innovazione tecnologica. Nella nuova puntata di Beach Zone, condotta da Simona Bastiani, protagonista è Giordano Agostini, tecnico di RBT Beach Volley e sviluppatore software, che racconta il proprio percorso all’interno del mondo del beach volley e presenta un progetto innovativo destinato a far discutere. Dopo le esperienze maturate in diverse scuole di beach volley romane, Agostini ha intrapreso un percorso tecnico che lo ha portato a sviluppare una speciale App di scouting e analisi delle prestazioni, pensata per supportare allenatori, atleti e staff tecnici nella raccolta e nell’elaborazione dei dati di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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