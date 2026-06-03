Tagli FSE | sette vigilanti tra Taranto e Martina rischiano il posto

Sette vigilanti tra Taranto e Martina rischiano il posto a causa dei tagli ai fondi FSE. Complessivamente, 35 lavoratori in tutta la regione sono coinvolti nella riduzione di personale. Molti di loro percepiscono circa 800 euro al mese. La riduzione dei fondi mette a rischio l’occupazione di diversi addetti nel settore della vigilanza privata. La questione riguarda principalmente le modalità di sostegno per i lavoratori colpiti e la sostenibilità delle loro condizioni economiche.

Come possono sopravvivere con soli 800 euro al mese?. Chi sono i 35 lavoratori colpiti in tutta la Puglia?. Perché Ferrovie del Sud Est ha deciso di tagliare gli appalti?. Quali misure può attivare la Regione per salvare i posti?.? In Breve Totale 35 lavoratori colpiti tra Taranto, Brindisi, Lecce e Bari.. Retribuzioni mensili degli addetti stimate intorno agli 800 euro.. Aziende &Co e Csf gestivano i presidi notturni tra Taranto-Galeso e Martina Franca.. Filcams Cgil chiede attivazione clausole sociali tramite Arpal Puglia e Task Force regionale.. Sette vigilanti notturni rischiano il licenziamento tra Taranto e Martina Franca a causa del taglio di Ferrovie del Sud Est. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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