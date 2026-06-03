Un atleta di taekwondo ha ottenuto una medaglia d’argento a un torneo ad Alessandria. Durante la competizione, ha recuperato uno svantaggio in pochi secondi, portando il punteggio in suo favore. Nei primi incontri, ha utilizzato una tecnica specifica che ha causato un KO tecnico. La finale si è conclusa con la sua sconfitta, ma il risultato rimane una medaglia importante.

Come ha fatto Carangio a ribaltare lo svantaggio in pochi secondi?. Quale tecnica specifica ha permesso il KO tecnico nei primi incontri?. Perché le piccole imprecisioni hanno impedito il podio a D’Aniello?. Cosa dimostrano questi risultati sulla qualità del Taekwondo Caserta?.? In Breve Marco D'Aniello ottiene il quinto posto nazionale nella disciplina delle forme.. D'Aniello supera il turno preliminare tra 25 partecipanti totali ad Alessandria.. Carangio vince i primi due incontri tramite la tecnica del KO tecnico.. L'atleta ribalta la semifinale con un calcio rotante da quattro punti.. Francesco Carangio conquista l’argento ai Campionati Nazionali Universitari di Taekwondo ad Alessandria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taekwondo: l’argento di Carangio brilla ad Alessandria

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