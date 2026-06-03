La pubblica accusa ha dichiarato di aver trovato una traccia di sangue non ancora analizzata nel caso di Denise Pipitone, scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. La pm Maria Angioni ha reso nota questa informazione, senza fornire ulteriori dettagli sull’area o sulle caratteristiche della traccia. La notizia rappresenta un aggiornamento rispetto alle indagini in corso, senza che siano state comunicate eventuali implicazioni o sviluppi successivi.

C’è una nuova rivelazione sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa l’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, nel trapanese. Aveva solo quattro anni quando fu rapita mentre giocava sul marciapiede davanti casa della nonna. Le parole della pm. A parlare, questa volta non è la madre Piera Maggio e nemmeno un comune avvistatore ma la prima magistrata che ha lavorato al caso di scomparsa tra i più agghiaccianti degli ultimi decenni. Lei è il pm Maria Angioni che, ospite sul Canale 122 del gruppo Cusano, nella trasmissione “ Scomparsi ”, ha rilasciato delle rivelazioni che se approfondite, potrebbero anche portare a una nuova riapertura delle indagini, come accadde già nel 2021. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svolta nel caso Denise Pipitone: “C’è una traccia di sangue mai sviluppato”. La rivelazione della pm Maria Angioni

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