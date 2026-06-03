Sviluppare pensiero critico e fare scelte consapevoli L’importanza dell’istruzione

Otto decenni fa, il paese ha adottato una riforma che ha segnato un passo importante nell’istruzione. Da allora, l’obiettivo è sviluppare il pensiero critico e favorire decisioni consapevoli tra le nuove generazioni. La scelta ha portato a un sistema scolastico che mira a formare cittadini più attenti e informati. La ricorrenza celebra non solo una data, ma il percorso di un cambiamento che continua a influenzare il presente.

"Non celebriamo solo una ricorrenza, ma una storia viva. Ottant’anni fa il nostro Paese ha compiuto una scelta coraggiosa, che ci ha portati a essere la comunità che siamo oggi". Con il discorso del prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, ieri al Teatro Sociale di Como si è celebrata la Festa della Repubblica. Sul palco il consigliere della Consulta provinciale degli studenti, Noah Trevisan, ha sottolineato l’importanza del diritto all’istruzione, "negato ancora oggi a 250 milioni di ragazzi e ragazze nel mondo. Un’istruzione di qualità deve assicurare che ognuno sviluppi il pensiero critico e impari a compiere scelte consapevoli". Momento... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Pensiero critico e innovazione

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