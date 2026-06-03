Sviluppare pensiero critico e fare scelte consapevoli L’importanza dell’istruzione

Da ilgiorno.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Otto decenni fa, il paese ha adottato una riforma che ha segnato un passo importante nell’istruzione. Da allora, l’obiettivo è sviluppare il pensiero critico e favorire decisioni consapevoli tra le nuove generazioni. La scelta ha portato a un sistema scolastico che mira a formare cittadini più attenti e informati. La ricorrenza celebra non solo una data, ma il percorso di un cambiamento che continua a influenzare il presente.

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