Svegliate la sinistra ancora a lutto | per la prima volta c’è una donna a Palazzo Chigi si chiama Giorgia Meloni ed è di destra

Notizia in breve

Una donna è diventata presidente del Consiglio, la prima in Italia, rappresentando un partito di destra. La nomina è avvenuta dopo un voto di fiducia in Parlamento. La leader ha preso il posto di un governo precedente e ha giurato davanti alle istituzioni. La notizia ha suscitato reazioni di vario genere, con alcuni commentatori che hanno criticato la svolta politica. La nomina è stata confermata ufficialmente attraverso un comunicato delle autorità competenti.