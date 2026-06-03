Svegliate la sinistra ancora a lutto | per la prima volta c’è una donna a Palazzo Chigi si chiama Giorgia Meloni ed è di destra

Da secoloditalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è diventata presidente del Consiglio, la prima in Italia, rappresentando un partito di destra. La nomina è avvenuta dopo un voto di fiducia in Parlamento. La leader ha preso il posto di un governo precedente e ha giurato davanti alle istituzioni. La notizia ha suscitato reazioni di vario genere, con alcuni commentatori che hanno criticato la svolta politica. La nomina è stata confermata ufficialmente attraverso un comunicato delle autorità competenti.

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Silenzio, non dire nulla, fare finta di niente. Hai visto mai che a forza di negare l’evidenza e mettere bavagli la realtà cambi verso? Che tenerezza questa sinistra che pretenderebbe di “sbianchettare”  pezzi di storia quando non sono di suo gradimento. Parola d’ordine: tacere, ignorare, silenziare. Peccato però che la storia “siamo noi, padri e figli”, come recita  Francesco De Gregori. E nella storia sta scritto che la prima presidente del Consiglio donna della storia repubblicana si chiama Giorgia Meloni, leader e fondatrice di Fratelli d’Italia, erede del Msi-An. Uno scandalo, uno scherzo del destino. La sinistra fa finta di non sapere che c’è una donna a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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