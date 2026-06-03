Supino una giornata di immersione nel carsismo dei Monti Lepini

Notizia in breve

L'iniziativa “Il mondo sotto i nostri piedi” si terrà sabato 6 giugno nel comune di Supino, dopo essere stata rinviata a causa del maltempo. La giornata prevede un’immersione nel carsismo dei Monti Lepini, inserita nel programma “SUPINO 360° - Identità, Tradizioni e Comunità in Festa”. La manifestazione era stata programmata in precedenza ma è stata spostata per le condizioni meteorologiche avverse.