Supino una giornata di immersione nel carsismo dei Monti Lepini
L'iniziativa “Il mondo sotto i nostri piedi” si terrà sabato 6 giugno nel comune di Supino, dopo essere stata rinviata a causa del maltempo. La giornata prevede un’immersione nel carsismo dei Monti Lepini, inserita nel programma “SUPINO 360° - Identità, Tradizioni e Comunità in Festa”. La manifestazione era stata programmata in precedenza ma è stata spostata per le condizioni meteorologiche avverse.
Dopo il rinvio causato dalle avverse condizioni meteorologiche, l’attesa iniziativa “Il mondo sotto i nostri piedi” sarà recuperata sabato 6 giugno nell’ambito del programma “SUPINO 360° - Identità, Tradizioni e Comunità in Festa”.L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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