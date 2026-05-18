La Notte dei Musei dai Monti Lepini al Mare | prima edizione

Si svolge la prima edizione della Notte dei Musei che si estende dai Monti Lepini fino al mare. L'evento, parte di un'iniziativa europea nata in Francia anni fa, coinvolge numerosi musei e luoghi culturali in diverse località. Durante la serata, le strutture aperte al pubblico offrono visite e attività speciali fino a tarda ora. La manifestazione intende promuovere l'accesso alla cultura e valorizzare il patrimonio locale in un'unica notte di aperture straordinarie.

La Notte Europea dei Musei è un’iniziativa nata in Francia molti anni fa, ormai divenuta un appuntamento dal grande significato culturale in tutta Europa. Quest’anno, per la prima volta, i Monti Lepini ed Ausoni, la Pianura Pontina e il litorale si uniscono a questa grande celebrazione si uniscono a questa grande celebrazione con La Notte dei Musei dai Monti Lepini al Mare, un evento che coinvolge in contemporanea le città di Maenza, Monte San Biagio, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sonnino e Terracina. Sei comunità unite non solo dalla storia e dal territorio, ma anche da una visione comune che le ha portate a essere parte attiva della DMO dai Monti Lepini al Mare. 🔗 Leggi su Funweek.it

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